Егор Корешков рассказал об итогах уходящего года: «Год перемен и осознаний»

Актер Егор Корешков на XII Церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025 пообщался с журналистами и рассказал о своих итогах 2025 года и грандиозных планах на будущее.
Говоря об уходящем 2025 годе, Корешков охарактеризовал его как период важных изменений и открытий.
«Год перемен, наверно, каких-то и осознаний. Хороший год», — отметил актер. Артист поделился своими новогодними планами.
«Собираюсь уехать в теплые страны на отдых, а там посмотрим», — рассказал он.
Среди главных желаний на будущий год Егор выделил стремление к более спокойной и размеренной жизни. Особую цель актер видит в реализации масштабного режиссерского проекта.
«Наверное, мне надо уже полный метр снять. Я короткий снял, надо выбрать материал», — рассказал Корешков.