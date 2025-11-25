Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Корешков рассказал об итогах уходящего года: «Год перемен и осознаний»

Артист рассказал об итогах уходящего года на фоне развода с супругой
Егор Корешков
Егор Корешков

Актер Егор Корешков на XII Церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025 пообщался с журналистами и рассказал о своих итогах 2025 года и грандиозных планах на будущее.

Говоря об уходящем 2025 годе, Корешков охарактеризовал его как период важных изменений и открытий.

«Год перемен, наверно, каких-то и осознаний. Хороший год», — отметил актер. Артист поделился своими новогодними планами.

«Собираюсь уехать в теплые страны на отдых, а там посмотрим», — рассказал он.

Среди главных желаний на будущий год Егор выделил стремление к более спокойной и размеренной жизни. Особую цель актер видит в реализации масштабного режиссерского проекта.

«Наверное, мне надо уже полный метр снять. Я короткий снял, надо выбрать материал», — рассказал Корешков.