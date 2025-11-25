Иван Охлобыстин честно высказался о расходах на детей и внуков

Многодетный актер Иван Охлобыстин рассказал, что ему необходимо много работать, чтобы содержать большую семью. Звезда «Интернов» в интервью порталу «Страсти» признался, что дедушка он не образцовый как раз из-за большого количества работы. При этом актер рассчитывает на 4 внука в скором времени. Пока их только три.
«Если честно, я считаю себя не лучшим дедушкой. Почему? Потому что провожу с внуками мало времени. <…> Содержать такое количество детей и внуков — это, конечно, бездонная яма. Ее невозможно заполнить», — поделился актер с изданием.
Охлобыстин не скрывает, что хотел бы видеть внуков чаще, но при этом не может отказаться от роли добытчика. В силу занятости звезды освободить график для общения с семьей пока не получается.
Актер признался, что когда-то дети записали ему рингтон с фразой «Папулечка, любименький, пора косить бабло», чем он и старается заниматься.
Ранее Иван Охлобыстин призвал простить уехавших из России артистов.