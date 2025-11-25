Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Охлобыстин честно высказался о расходах на детей и внуков

Актер признался, что он не образцовый дедушка
Иван Охлобыстин на премьере фильма «Письмо Деду Морозу», фото: пресс-служба
Иван Охлобыстин на премьере фильма «Письмо Деду Морозу», фото: пресс-служба

Многодетный актер Иван Охлобыстин рассказал, что ему необходимо много работать, чтобы содержать большую семью. Звезда «Интернов» в интервью порталу «Страсти» признался, что дедушка он не образцовый как раз из-за большого количества работы. При этом актер рассчитывает на 4 внука в скором времени. Пока их только три.

«Если честно, я считаю себя не лучшим дедушкой. Почему? Потому что провожу с внуками мало времени. <…> Содержать такое количество детей и внуков — это, конечно, бездонная яма. Ее невозможно заполнить», — поделился актер с изданием.

Охлобыстин не скрывает, что хотел бы видеть внуков чаще, но при этом не может отказаться от роли добытчика. В силу занятости звезды освободить график для общения с семьей пока не получается.

Актер признался, что когда-то дети записали ему рингтон с фразой «Папулечка, любименький, пора косить бабло», чем он и старается заниматься.

Ранее Иван Охлобыстин призвал простить уехавших из России артистов.