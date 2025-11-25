Иван Охлобыстин честно высказался о расходах на детей и внуков

Многодетный актер Иван Охлобыстин рассказал, что ему необходимо много работать, чтобы содержать большую семью. Звезда «Интернов» в интервью порталу «Страсти» признался, что дедушка он не образцовый как раз из-за большого количества работы. При этом актер рассчитывает на 4 внука в скором времени. Пока их только три.