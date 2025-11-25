Сергею Безрукову предсказали победу в суде из-за масок с его лицом

«Согласно статье 152.1 “Охрана изображения гражданина” можно прийти к выводу, что, если съемки были произведены в открытых местах для посещения — на концертах и других мероприятиях или же было позирование за вознаграждение, разрешение на использование фото не требуется», — отметила она, добавив, что в иных случаях распространение фото и видео допускаются только с согласия гражданина, и по его требованию материалы должны быть удалены.