Сергею Безрукову предсказали победу в суде из-за масок с его лицом

Адвокат Власова: Сергей Безруков может выиграть суд из-за масок со своим лицом
Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер театра и кино Сергей Безруков, который подал в суд из-за продажи масок с его лицом на маркетплейсах, может выиграть дело, заявила адвокат Ольга Власова. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Согласно статье 152.1 “Охрана изображения гражданина” можно прийти к выводу, что, если съемки были произведены в открытых местах для посещения — на концертах и других мероприятиях или же было позирование за вознаграждение, разрешение на использование фото не требуется», — отметила она, добавив, что в иных случаях распространение фото и видео допускаются только с согласия гражданина, и по его требованию материалы должны быть удалены.

Ранее Сергей Безруков подал иск в Хамовнический суд Москвы. Ответчиком стала индивидуальный предприниматель, которая продает тканевые и карнавальные маски с лицом артиста.