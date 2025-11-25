Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчин с усами как у Педро Паскаля назвали самыми сексуальными

Daily Mail: 70% женщин назвали мужчин с усами как у Педро Паскаля сексуальными
Педро Паскаль
Педро ПаскальИсточник: Legion-Media.ru

Мужчины с усами как у чилийско-американского актера Педро Паскаля оказались самыми сексуальными. Об этом пишет Daily Mail.

Такие результаты показал новый опрос, в котором приняли участие 2,5 тысячи жительниц Великобритании. Так, согласно результатам, 70 процентов респонденток назвали мужчин с растительностью на лице более привлекательными, чем с выраженной спортивной фигурой.

«Времена, когда шесть кубиков пресса были средством максимального возбуждения, быстро проходят. Растительность на лице мгновенно придает мужчине индивидуальность — она говорит об уверенности, зрелости и некоторой загадочности. Женщины ценят аутентичность больше, чем эстетику», — объяснил эксперт по знакомствам Сильвия Линзалоне.

Том Селлек
Том Селлек

При этом 19 процентов женщин отметили в своем топе так называемые шевронные усы, которые носит американский актер Том Селлек, а 16 процентов — щетину. Пятерку в рейтинге замыкают борода, характеризующаяся густотой и ухоженностью, и аккуратно подстриженная эспаньолка, набрав 13 и 9 процентов голосов соответственно.

Последние места в рейтинге участницы исследования выделили для мужчин с подковообразными усами, которые были визитной карточкой рестлера Халка Хогана, усами-карандашами, бородами-якорями, а также гладко выбритыми подбородками и бакенбардами Mutton chops. Последние легко узнаваемы по актеру Хью Джекману в фильмах вселенной Marvel о Россомахе.

Ранее ИИ оценил выбор самого сексуального мужчины 2025 года и предложил свои варианты.