Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» прилетела в Россию

Актриса сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел прилетела в Москву
Ханде Эрчел на Каннском кинофестивале, фото: соцсети
Ханде Эрчел на Каннском кинофестивале, фото: соцсети

Турецкая актриса Ханде Эрчел, наиболее известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», прилетела в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

В московском аэропорту знаменитость раздала автографы ожидавшим ее поклонникам. Известно, что артистка представит в столице свой новый фильм «Два мира, одно желание».

Эрчел уже посещала Россию в январе. В ходе пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Оставь это ветру», актриса призналась, что хотела бы сыграть Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого.

Ранее сообщалось, что Эрчел вошла в топ самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb. Артистка заняла 10 строчку рейтинга, став единственной турчанкой, попавшей в список.