Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» прилетела в Россию

Турецкая актриса Ханде Эрчел, наиболее известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», прилетела в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.
В московском аэропорту знаменитость раздала автографы ожидавшим ее поклонникам. Известно, что артистка представит в столице свой новый фильм «Два мира, одно желание».
Эрчел уже посещала Россию в январе. В ходе пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Оставь это ветру», актриса призналась, что хотела бы сыграть Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого.
Ранее сообщалось, что Эрчел вошла в топ самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb. Артистка заняла 10 строчку рейтинга, став единственной турчанкой, попавшей в список.