Дарья Мороз шокировала поклонников густой монобровью

Актриса Дарья Мороз удивила поклонников, представ в необычном образе с монобровью. Как сообщает Life.ru, этот забавный эксперимент связан с подготовкой к новому спектаклю. Необычную фотографию артистка выложила в своих соцсетях.
«Девочки, мой новый мастер по бровям просто огонь… Кому надо — пришлю контактик», — пошутила звезда сериала «Содержанки».
Подписчики оценили юмор, но единодушно отметили, что даже столь нестандартный акцент в макияже удивительно идет актрисе.
