Дарья Мороз шокировала поклонников густой монобровью

Актриса поделилась снимком в новом образе в личном блоге
Дарья Мороз / фото: соцсети
Дарья Мороз / фото: соцсети

Актриса Дарья Мороз удивила поклонников, представ в необычном образе с монобровью. Как сообщает Life.ru, этот забавный эксперимент связан с подготовкой к новому спектаклю. Необычную фотографию артистка выложила в своих соцсетях.

«Девочки, мой новый мастер по бровям просто огонь… Кому надо — пришлю контактик», — пошутила звезда сериала «Содержанки».

Подписчики оценили юмор, но единодушно отметили, что даже столь нестандартный акцент в макияже удивительно идет актрисе.

Ранее Дарья Мороз трогательно поздравила сестру с 10-летием.