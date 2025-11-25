Ричмонд
Чем закончился 1-й сезон сериала «Как приручить лису»: выстрел в отца и побег в никуда

Вспоминаем, чем закончился первый сезон сериала «Как приручить лису» и то, какие тайны были раскрыты
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Как приручить лису
Кадр из сериала «Как приручить лису»

Сюжет сериала закручен вокруг зоопсихолога Александра Миронова (Кирилл Кяро), который спасает на лесной дороге истекающую кровью девочку-подростка Дину (Таисья Калинина). Эта встреча втягивает его в расследование загадочных исчезновений девушек, которые происходят на протяжении более 20 лет. Чтобы очистить свое имя и найти маньяка, Миронову приходится самому встать на тропу сыска, где единственной ключевой свидетельницей оказывается молчаливая и травмированная Дина. Рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «Как приручить лису», какова судьба его героев и о том, будет ли продолжение.

Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Как приручить лису»

Финальная серия поставила точку в главной интриге, но открыла новые драмы. Стало известно имя маньяка, который годами похищал девушек и держал в заточении Дину. Им оказался отец девочки Олег Карачаев. Мотивы преступника уходят корнями в детскую травму: его отец после ухода матери убил ее и любовника и принуждал сына к жестокой охоте на лис. Это и сформировало монстра.

Кульминация наступила на дне рождения Артема (Федор Федосеев). Дина, доведенная до отчаяния расспросами гостей, алкоголем и признанием Александра, что между ними ничего не может быть, поскольку он взрослый человек, она подросток и он не любит ее в романтическом плане, сбегает и попадает прямо в руки отца. Начинается погоня, которая заканчивается аварией. В ходе драки между Мироновым и Карачаевым Дина, спасая Александра, хватает ружье и стреляет в отца.

Финал остается открытым: девочка не погибает и не возвращается к бабушке. Вместо этого она садится в электричку и уезжает в неизвестном направлении, вспоминая слова Миронова о том, что лисы всегда возвращаются к тем, кого успели полюбить. Этот мощный эмоциональный аккорд оставляет зрителей в ожидании продолжения.

Как сложилась судьба героев

Финальные серии расставили все по своим местам, завершив одни арки и начав новые. 

Александр Миронов

Кирилл Кяро в роли Александра Миронова в сериале Как приручить лису
Кирилл Кяро в роли Александра Миронова в сериале «Как приручить лису»

Прошел путь от случайного свидетеля преступления до настоящего героя, рискующего жизнью ради спасения Дины. В финале он физически цел, но морально опустошен. Он не только не сумел уберечь Дину от новой травмы, но и был вынужден стать свидетелем того, как она убивает собственного отца. Его отношения с сыном Артемом улучшились, но романтическая линия с тренером Наташей (Наталья Фенкина) после признания Дины, что она любит его, осталась неопределенной. 

Дина Карачаева

Таисья Калинина в роли Дины в сериале Как приручить лису
Таисья Калинина в роли Дины в сериале «Как приручить лису»

Судьба главной героини — самая трагичная и одновременно полная надежды. Она совершила невозможное, вырвавшись из-под власти отца-маньяка и найдя в себе силы выстрелить в него. Однако это убийство, пусть и в целях самообороны, и побег в никуда символизируют, что ее настоящее исцеление еще впереди. Ее финальный уход — это жест отчаявшегося ребенка, который ищет свой путь и, возможно, когда-нибудь сможет вернуться.

Маньяк Олег Карачаев и его жертвы

Дмитрий Быковский-Ромашов в роли Олега Карачаева в сериале Как приручить лису
Дмитрий Быковский-Ромашов в роли Олега Карачаева в сериале «Как приручить лису»

Личность маньяка была раскрыта. Олег Карачаев погиб от руки собственной дочери, была поставлена точка в многолетней истории насилия. Судьбы его жертв, включая мать Дины Таню (Алиса Лозовская), получили горькое, но необходимое для их близких объяснение. 

Виктор Тамалин

Максим Стоянов в роли Виктора Тамалина в сериале Как приручить лису
Максим Стоянов в роли Виктора Тамалина в сериале «Как приручить лису»

Настойчивый полицейский (Максим Стоянов) смог довести расследование до конца, вычислив маньяка с помощью Миронова. Несмотря на временное отстранение от дел, он доказал свою профпригодность. Персонаж сделал все, что мог, чтобы справедливость восторжествовала.

Будет ли продолжение сериала «Как приручить лису»

На момент публикации этой статьи официального заявления о втором сезоне от сервиса Okko или съемочной группы не поступало. Однако финал первого сезона был выстроен идеально для съемок продолжения, так что шансы на сиквел весьма высоки. Обычно стриминговые сервисы принимают такие решения в течение нескольких месяцев после релиза, ориентируясь на популярность проекта. Зрителям же остается только следить за новостями.

Кадр из сериала Как приручить лису
Кадр из сериала «Как приручить лису»