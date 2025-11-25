Сюжет сериала закручен вокруг зоопсихолога Александра Миронова (Кирилл Кяро), который спасает на лесной дороге истекающую кровью девочку-подростка Дину (Таисья Калинина). Эта встреча втягивает его в расследование загадочных исчезновений девушек, которые происходят на протяжении более 20 лет. Чтобы очистить свое имя и найти маньяка, Миронову приходится самому встать на тропу сыска, где единственной ключевой свидетельницей оказывается молчаливая и травмированная Дина. Рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «Как приручить лису», какова судьба его героев и о том, будет ли продолжение.