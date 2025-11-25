Лиза Арзамасова показала подросших сына и дочь от Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась в соцсети редкими кадрами с детьми от фигуриста Ильи Авербуха. Звезда показала подросших сына и дочь. Она посадила Льва с Лией в тележку и сняла на видео.
«Вот это покупочки. Самые лучшие», — отметила артистка.
Сыну пары четыре года, а дочери один год. Авербух признавался в интервью Роману Костомарову, что мечтает вырастить из Лии фигуристку. По словам спортсмена, для него это стало идеей фикс. Продюсер ледовых шоу надеется, что увидит дочь, выступающую на Олимпиаде.
Ранее Елизавета Арзамасова впервые за долгое время вышла в свет с Ильей Авербухом.