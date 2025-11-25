Ричмонд
Адвокат Добровинский рассказал о знакомстве с Брижит Бардо

Адвокат Добровинский: Брижит Бардо испытывала особую симпатию к русским мужчинам
Брижит Бардо
Брижит БардоИсточник: Legion-Media.ru

Адвокат Александр Добровинский в Telegram-канале прокомментировал сообщения о госпитализации французской актрисы Брижит Бардо.

Правозащитник признался, что хорошо знал Бардо. По словам адвоката, артистка испытывала особую симпатию к русским мужчинам.

«Я очень надеюсь, что мы еще услышим новость о ее выздоровлении, ведь с ее уходом уйдёт целая эпоха», — поделился адвокат.

24 ноября газета Var-Matin сообщила, что Бардо поместили в больницу «Сен-Жан». Сейчас она все еще находится под наблюдением врачей.

Звезде сейчас 91 год. Она является легендой мирового кинематографа — за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.