Фестиваль «Зимний» откроется фильмом о киноведе Разлогове

Генеральный продюсер фестиваля Максим Королев отметил, что все фильмы отобраны как самостоятельные авторские высказывания, созданные без стремления соответствовать ожиданиям или стандартам. «Каждый фильм конкурсной программы — это авторское высказывание, созданное без оглядки на формулы и ожидания. Мы хотим, чтобы “Зимний” оставался территорией свободы. В этом году в программе 8 фильмов, которые максимально различаются по настроению, жанру и стилю исполнения, это очень яркое и разноплановое кино, которое каждый день будет открывать зрителям новые горизонты и дарить новые впечатления», — сказал он.