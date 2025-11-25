«Я в ужасном состоянии от того, что не вижу ни дочери, ни моего любимого внука, который тоже хочет ко мне. Мне кажется, это дикая несправедливость. Все мы когда-то попадаем под влияние мужчин. Мне психолог сказал так: оставьте ее в покое. Я так и сделала. Хотя очень скучаю. У меня с внуком сильная связь — я была рядом, когда он родился», — говорила актриса в беседе с The Voice.