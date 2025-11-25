Екатерина Волкова в личном блоге разместила новые фотографии со своей старшей дочерью Валерией. Актриса вместе с наследницей приняла участие в трогательной фотосессии, для которой они выбрали парные образы лавандового цвета.
51-летняя звезда сериала «Скорая помощь» надела платье-рубашку длины миди с длинными рукавами, разрезами по бокам и поясе на талии, а также золотистые босоножки на каблуках. Стилисты сделали Волковой стильную укладку, а визажисты — яркий макияж.
Валерия выбрала сарафан длины миди на широких бретелях с пышной юбкой и декольте, а также серебристые босоножки на шпильках. Девушка распустила длинные волосы и сделала яркий макияж.
Волкова разместила совместные снимки в честь дня рождения наследницы — 22 ноября Валерии исполнилось 33 года. Знаменитая мама трогательно поздравила ее с личным праздником.
«С днем рождения, доченька. Цени людей, которые верны тебе в самые сложные времена. И будь счастлива. Всегда рядом. Всегда люблю. Спасибо за уроки. Будь счастлива. Мама», — написала актриса.
Екатерина Волкова родила Валерию в первом браке. От третьего мужа, писателя Эдуарда Лимонова, у актрисы есть 19-летний сын Богдан и 17-летняя дочь Александра.
Валерия подарила знаменитой матери трех внуков: мальчиков Тимофея и Платона, а также девочку Василису. В октябре 2025 года актриса признавалась, что зять запретил ей общаться с дочерью и внуками.
«Я в ужасном состоянии от того, что не вижу ни дочери, ни моего любимого внука, который тоже хочет ко мне. Мне кажется, это дикая несправедливость. Все мы когда-то попадаем под влияние мужчин. Мне психолог сказал так: оставьте ее в покое. Я так и сделала. Хотя очень скучаю. У меня с внуком сильная связь — я была рядом, когда он родился», — говорила актриса в беседе с The Voice.
