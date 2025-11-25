Лариса Гузеева призналась, что получила новый профессиональный опыт. 66-летняя актриса озвучила саму себя в мультфильме. Правда, Лариса Андреевна пока не сообщила, в каком анимационном фильме появится.
«Новый опыт: озвучила сама себя в мультфильме. Жизнь прекрасна!» — написала артистка.
Она также показала фото, которое сделала у входа в студию «Союзмультфильм». Звезда фильма «Жестокий романс» позировала в черных брюках и шубе. Она радостно улыбалась, глядя в камеру.
«Ух ты! Здорово! Хочу посмотреть», «Таким прекрасным голосом и нужно озвучивать. Восхищаюсь вами», «Интересно посмотреть», «Уверена, у вас, как всегда, все отлично получилось! Очень милое и позитивное фото, всех благ вам», «Наверное, в “Простоквашино”», — писали поклонники.
В середине ноября Лариса Гузеева и ее коллега Роза Сябитова получили благодарность от Путина. Глава государства отметил заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу ведущих шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.
Ранее СМИ сообщили, что Лариса Гузеева впервые стала бабушкой. Telegram-канал Mash сообщил, что у артистки родилась внучка, которую назвали Евой. Девочку родила 24-летняя дочь Ларисы Андреевной.