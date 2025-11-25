Ричмонд
Возлюбленная ДиКаприо снялась в «голой» юбке и топе

Девушка актера ДиКаприо Виттория показала фигуру в полупрозрачной юбке

Девушка голливудского актера Леонардо ДиКаприо, модель Виттория Черетти, показала фигуру в «голой» юбке. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Виттория Черетти / фото: соцсети
Виттория Черетти / фото: соцсети

Знаменитость предстала перед камерой в белом топе с кружевом, который сочетала с темной полупрозрачной юбкой с кожаным ремнем и короткой шубой. Модель добавила к образу очки и черные сумку. Манекенщица позировала с прямыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на балконе.

1 ноября звезда посетила 14-й ежегодный гала-вечер «Искусство и кино», который состоялся в Лос-Анджелесе. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия золотое макси-платье с декольте до пупка, украшенное пайетками. Манекенщица также надела серьги, браслеты с бриллиантами и кольцо. Знаменитости собрали волосы в гладкий хвост с прядями у лица и сделали макияж.

Ранее Леонардо ДиКаприо отметил 51-летие в компании 27-летней возлюбленной.