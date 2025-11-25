Николь Кидман рассказала, как ее дочери справляются с негативом в соцсетях

В новом интервью Ариана Гранде и Николь Кидман поделились мыслями о давлении, которое сопровождает славу, особенно в эпоху, когда социальные сети играют такую важную роль.
«Я так благодарна за возможность заниматься любимым делом. Я просто не ожидала чего-то особенного», — отметила Кидман. Ариана же поделилась, что после того, как ее жизнь кардинально изменилась и она стала поп-сенсацией, ей пришлось пережить «большую трансформацию». Голливудская актриса выразила сочувствие коллеге и отметила, что очень хорошо ее понимает.
«Сейчас я воспитываю девочек-подростков, и это очень интересный опыт. Думаю, у них есть броня, которой не было у нас», — поделилась Кидман, добавив: «И уж точно не было у меня, потому что тогда не было социальных сетей. Сейчас самые-самые юные уже говорят: “Мы точно знаем, как с этим справиться”». Николь продолжила свою мысль, объяснив, что новое поколение уже не принимает многое на свой счет, что ее очень радует.
Николь Кидман — мама четверых детей. 32-летняя Белла и 30-летний Коннор — приемные наследники, которых она воспитывала с Томом Крузом, 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет были рождены в браке с Китом Урбаном.
Ариана Гранде согласилась с коллегой, сказав, что иногда ей действительно не хватает «небольшой порции» этой уверенности в себе. Кидман охотно согласилась с коллегой, добавив, что иногда ей кажется, что «нам нужно взять у этого поколения урок».
