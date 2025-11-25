Ричмонд
Эмма Стоун рассказала, как ее уговорили побриться налысо

По признанию актрисы, этот смелый шаг стал освобождающим для нее
Кадр из фильма «Бугония»
Кадр из фильма «Бугония»

Эмма Стоун поразила фанатов решением побриться налысо. Ради роли в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония» актриса решилась полностью избавиться от волос на голове, что вызвало множество обсуждений в социальных сетях. По признанию самой Эммы, этот смелый шаг стал в какой-то мере освобождающим для нее, а сам момент — одним из самых сильных в ее карьере.

Правда, знаменитость согласилась побриться налысо при одном условии: режиссер Йоргос Лантимос должен был сделать то же самое.

«Я сказала ему: “Нам придется побрить и тебя в знак солидарности”. И он такой: “Хорошо, не проблема”», — призналась актриса в новом видео. В ролике показано, как 37-летняя Эмма лично бреет налысо Лантимоса.

«Было волнительно, но все равно не так сильно, как я ожидала. Было круто. Было драматично. Не хочу ничего говорить, но мои волосы были довольно длинными, а его — нет», — добавила Эмма.

Стилист фильма по волосам и гриму Торстен Витте рассказал, что во время съемок команде приходилось брить голову Стоун примерно каждые три дня, чтобы поддерживать целостность образа.

«Ей нравится этот образ, и без волос она выглядит просто замечательно», — поделился Торстен.

Ранее Эмма Стоун и Зендая стали самыми красивыми женщинами с научной точки зрения.