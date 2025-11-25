Эмма Стоун рассказала, как ее уговорили побриться налысо

Эмма Стоун поразила фанатов решением побриться налысо. Ради роли в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония» актриса решилась полностью избавиться от волос на голове, что вызвало множество обсуждений в социальных сетях. По признанию самой Эммы, этот смелый шаг стал в какой-то мере освобождающим для нее, а сам момент — одним из самых сильных в ее карьере.
Правда, знаменитость согласилась побриться налысо при одном условии: режиссер Йоргос Лантимос должен был сделать то же самое.
«Я сказала ему: “Нам придется побрить и тебя в знак солидарности”. И он такой: “Хорошо, не проблема”», — призналась актриса в новом видео. В ролике показано, как 37-летняя Эмма лично бреет налысо Лантимоса.
«Было волнительно, но все равно не так сильно, как я ожидала. Было круто. Было драматично. Не хочу ничего говорить, но мои волосы были довольно длинными, а его — нет», — добавила Эмма.
Стилист фильма по волосам и гриму Торстен Витте рассказал, что во время съемок команде приходилось брить голову Стоун примерно каждые три дня, чтобы поддерживать целостность образа.
«Ей нравится этот образ, и без волос она выглядит просто замечательно», — поделился Торстен.
