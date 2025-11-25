Эмма Стоун рассказала, как ее уговорили побриться налысо

Эмма Стоун поразила фанатов решением побриться налысо. Ради роли в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония» актриса решилась полностью избавиться от волос на голове, что вызвало множество обсуждений в социальных сетях. По признанию самой Эммы, этот смелый шаг стал в какой-то мере освобождающим для нее, а сам момент — одним из самых сильных в ее карьере.