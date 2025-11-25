Ричмонд
Российский фильм с Юрой Борисовым победил на кинофестивале в Калифорнии

Фильм «Кончится лето» получил награду на 11-м Международном фестивале азиатского кино
Кадр из фильма «Кончится лето»
Кадр из фильма «Кончится лето»

Российский фильм «Кончится лето» с участием актера Юры Борисова получил престижную награду на 11-м Международном фестивале азиатского кино (AWFF) в Калифорнии, сообщает Life.ru.

Это криминальный триллер, созданный режиссерами Максимом Арбугаевым и Владимиром Мункуевым, рассказывающий историю молодого человека Кеши (его играет Борисов), который похищает золото и пускается в бега вместе с младшим братом (Макар Хлебников), планировавшим поступить в университет.

В марте этого года Юра Борисов получил кинопремию «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Кончится лето». Позже он признался, что на церемонии его охватило сильное волнение. Статуэтку он в итоге передал своей жене.