Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гай Германика показала свою младшую дочь: «Выиграла генетическую лотерею»

Кинорежиссер Валерия Гай Германика опубликовала редкое фото повзрослевшей дочери

Кинорежиссер Валерия Гай Германика показала свою младшую дочь. Звезда опубликовала в соцсети редкое фото повзрослевшей Северины, которой в апреле исполнилось девять лет. Девочка позировала в пышном платье в океанариуме.

Гай Германика показала свою младшую дочь:
Гай Германика показала свою младшую дочь:Источник: Газета.Ru

«Генетическую лотерею в семье выиграла Сева», — отметила артистка.

Отец девочки — участник проекта «Танцы со звездами» Вадим Любушкин. Режиссер сыграла с ним свадьбу в 2015 году, не дожидаясь, когда хореограф будет официально разведен, а через четыре месяца после этого события рассталась с экс-возлюбленным.

У звезды трое детей. Она впервые стала матерью в 24 года. Германика не раскрывает имя мужчины, от которого забеременела. По словам режиссера, она один раз поговорила с дочерью Октавией об отце, и с тех пор эта тема для них закрыта. Знаменитость признавалась, что человек «просто уехал», оставив ее с ребенком.

В 2019 году знаменитость родила сына Августа от бизнесмена Дениса Молчанова. Она признавалась, что предприниматель официально удочерил ее детей от предыдущих отношений, и девочки стали называть его папой. Однако в 2023 году Германика объявила о разводе с мужем.

Ранее Валерия Гай Германика назвала причину развода.