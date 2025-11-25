Гай Германика показала свою младшую дочь: «Выиграла генетическую лотерею»

Кинорежиссер Валерия Гай Германика показала свою младшую дочь. Звезда опубликовала в соцсети редкое фото повзрослевшей Северины, которой в апреле исполнилось девять лет. Девочка позировала в пышном платье в океанариуме.
«Генетическую лотерею в семье выиграла Сева», — отметила артистка.
Отец девочки — участник проекта «Танцы со звездами» Вадим Любушкин. Режиссер сыграла с ним свадьбу в 2015 году, не дожидаясь, когда хореограф будет официально разведен, а через четыре месяца после этого события рассталась с экс-возлюбленным.
У звезды трое детей. Она впервые стала матерью в 24 года. Германика не раскрывает имя мужчины, от которого забеременела. По словам режиссера, она один раз поговорила с дочерью Октавией об отце, и с тех пор эта тема для них закрыта. Знаменитость признавалась, что человек «просто уехал», оставив ее с ребенком.
В 2019 году знаменитость родила сына Августа от бизнесмена Дениса Молчанова. Она признавалась, что предприниматель официально удочерил ее детей от предыдущих отношений, и девочки стали называть его папой. Однако в 2023 году Германика объявила о разводе с мужем.
