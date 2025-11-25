Гай Германика показала свою младшую дочь: «Выиграла генетическую лотерею»

У звезды трое детей. Она впервые стала матерью в 24 года. Германика не раскрывает имя мужчины, от которого забеременела. По словам режиссера, она один раз поговорила с дочерью Октавией об отце, и с тех пор эта тема для них закрыта. Знаменитость признавалась, что человек «просто уехал», оставив ее с ребенком.