Юлия Высоцкая показала, как выглядит ее младшая сестра

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая поделилась редкими кадрами с младшей сестрой в день ее рождения. Инне Войтовой исполнилось 44 года. Артистка показала в Instagram, как именинница задувала свечи на праздничном торте.
«Моя любовь», — написала звезда.
У сестер разные отцы. Войтова вместе с семьей живет в Обнинске. Женщина растит троих детей.
Мать и отец Высоцкой развелись вскоре после ее рождения. Телеведущая рассказывала, что ее воспитывал отчим, которого она очень полюбила и стала называть папой. Когда будущей артистке было восемь лет, в семье произошло пополнение. Мать артистки родила дочь Инну. По словам знаменитости, у нее сложились теплые отношения с сестрой.
Ранее Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото с матерью и младшей сестрой.