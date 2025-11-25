Фильм «Простая история» (1960) — это честный и лишенный пафоса рассказ о послевоенной русской деревне, где женщины несли на своих плечах все тяготы разрухи. Центр повествования — молодая вдова Александра Потапова, которую односельчане избирают председателем колхоза. Ей приходится бороться с бедностью и недоверием, а еще переживать сложные отношения с сыном бывшего председателя Ванькой Лыковым и безответную любовь к секретарю райкома Данилину. Эта картина стала звездным часом для Нонны Мордюковой, а процесс ее создания окутан увлекательными историями. В статье рассказываем о том, как снимали фильм «Простая история» и что осталось за кадром этой народной драмы.