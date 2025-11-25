Сериал «Константинополь» (рабочее название — «Изгои») переносит зрителей в начало 1920-х годов, когда тысячи русских офицеров, интеллигенция, ученые, священнослужители покинули Крым после поражения армии Врангеля. В центре истории — белый офицер Сергей Нератов, потерявший во время Октябрьской революции и Гражданской войны семью и все, что связывало его с прошлой жизнью. Оказавшись в Константинополе, он пытается начать жизнь с чистого листа, постепенно становится лидером русской общины и помогает соотечественникам выжить в чужой стране, где беженцев считают людьми второго сорта. Одной из тех, кому он протягивает руку помощи, становится баронесса Екатерина Дикова. Именно из-за нее Сергей заводит первого серьезного врага.
В статье расскажем, где проходили съемки сериала «Константинополь», какие локации помогли создать атмосферу эпохи и как команда добивалась исторической достоверности на площадке.
В каких локациях снимали сериал «Константинополь»
Съемки проходили с апреля по октябрь 2024 года в нескольких локациях. Что удивительно, Стамбул в их число не вошел. Режиссер Сергей Чекалов посчитал его слишком современным для исторической драмы. Город встречается в сериале эпизодически, в основном показаны только самые известные достопримечательности.
Баку
В Баку проходили съемки основных экстерьерных сцен с участием главных героев. Старинные кварталы города позволили максимально достоверно передать атмосферу Константинополя начала XX века: узкие улочки, старинные здания и памятники исторической архитектуры создавали нужный визуальный контекст и погружали зрителя в эпоху русской эмиграции.
Москва
В одном из московских особняков проходили съемки интерьерных сцен сериала. Здесь создавались такие пространства, как ломбард и уборная, а также другие внутренние помещения, необходимые для повествования. Некоторые из них использовались многократно: так, в одном из залов одновременно снимались как романтические, так и драматические эпизоды.
Выборг
Съемки проходили в Выборге и его окрестностях, в том числе на озере на границе с Финляндией. Здесь создавались эпизоды с беженцами на корабле, специально построенном для проекта. Эти локации позволили передать драматизм эвакуации морем частей разбитой армии Врангеля и сочувствующих им гражданских лиц и придать сценам правдоподобие, демонстрируя сложные условия жизни героев на пути к новой жизни.
Кто сыграл в сериале «Константинополь»
Актерский состав сериала впечатляет. Рассмотрим, кто сыграл главные роли:
Александр Устюгов — Сергей Нератов, бывший белогвардейский полковник;
Оксана Акиньшина — Екатерина Дикова, вдова русского барона;
Кирилл Кяро — доктор Бородаевский;
Вячеслав Чепурченко — Ремнев, бывший офицер;
Сергей Марин — Петр Саблин, предприимчивый коммерсант;
Ксения Трейстер — Серафима, загадочная женщина, связанная с подпольными делами и судьбами героев;
Вольфганг Черни — Кирпит, бывший солдат и участник подпольных боев, добавляющий в сюжет напряженность и динамику.
Интересные факты о сериале «Константинополь»
Сериал «Константинополь» выделяется не только сюжетом и актерской игрой, но и множеством любопытных деталей со съемочной площадки. Вот некоторые из них:
Рабочее название сериала — «Изгои». Оно отражает судьбу героев, оказавшихся в эмиграции.
Сценарий был написан в 2017 году, но производство стартовало лишь в 2024 году из-за проблем с финансированием.
Александр Устюгов не только сыграл главную роль, но и написал более 10 музыкальных композиций для сериала. Идея возникла случайно: во время съемок картины дочь режиссера Сергея Чекалова рожала, и Устюгов всю ночь сочинял песни и играл на гитаре, чтобы поддержать коллегу. Режиссер записывал это на видео и отправлял дочери в роддом. Это вдохновило команду включить музыку Устюгова в проект.
Реквизит собирали особенно тщательно. Например, патефон для съемок стоил 250 тысяч рублей. Еще удалось использовать хорошо сохранившиеся газеты того времени.
Компьютерная графика применялась только в сценах с кораблем и в трюковых эпизодах. В большинстве же сцен использовались декорации, воспроизведенные по архивным фотографиям, и антикварные костюмы.
Исторические и военные консультанты присутствовали на площадке, чтобы обеспечить максимальную достоверность событий и деталей.