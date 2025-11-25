Сериал «Константинополь» (рабочее название — «Изгои») переносит зрителей в начало 1920-х годов, когда тысячи русских офицеров, интеллигенция, ученые, священнослужители покинули Крым после поражения армии Врангеля. В центре истории — белый офицер Сергей Нератов, потерявший во время Октябрьской революции и Гражданской войны семью и все, что связывало его с прошлой жизнью. Оказавшись в Константинополе, он пытается начать жизнь с чистого листа, постепенно становится лидером русской общины и помогает соотечественникам выжить в чужой стране, где беженцев считают людьми второго сорта. Одной из тех, кому он протягивает руку помощи, становится баронесса Екатерина Дикова. Именно из-за нее Сергей заводит первого серьезного врага.