Звезду «Кухни» Дмитрия Назарова потребовали признать иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует признать иностранным агентом уехавшего из России актера Дмитрия Назарова. Соответствующий пост Бородин разместил в Telegram.
Руководитель ФПБК напомнил, что звезда сериала «Кухня» осудил проведение специальной военной операции (СВО), критиковал празднование Дня Победы, переехал во Францию.
«То есть, буквально плюнул в свою страну и народ, громко хлопнул дверью и шагнул в страну НАТО», — написал Бородин.
Он обратил внимание на то, что Назаров по-прежнему имеет звания заслуженного и народного артиста России. При этом актер из-за рубежа продолжает критиковать страну и оскорблять участников СВО.
«Пора признать Назарова экстремистом и иноагентом, лишить всех званий и убрать с наших экранов», — заключил Бородин.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Назаров сохранил недвижимость в Москве.