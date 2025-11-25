Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Кухни» Дмитрия Назарова потребовали признать иноагентом

Глава ФПБК Бородин требует признать иноагентом уехавшего из РФ актера Назарова
Дмитрий Назаров
Дмитрий НазаровИсточник: Алексей Молчановский

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует признать иностранным агентом уехавшего из России актера Дмитрия Назарова. Соответствующий пост Бородин разместил в Telegram.

Руководитель ФПБК напомнил, что звезда сериала «Кухня» осудил проведение специальной военной операции (СВО), критиковал празднование Дня Победы, переехал во Францию.

«То есть, буквально плюнул в свою страну и народ, громко хлопнул дверью и шагнул в страну НАТО», — написал Бородин.

Он обратил внимание на то, что Назаров по-прежнему имеет звания заслуженного и народного артиста России. При этом актер из-за рубежа продолжает критиковать страну и оскорблять участников СВО.

«Пора признать Назарова экстремистом и иноагентом, лишить всех званий и убрать с наших экранов», — заключил Бородин.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Назаров сохранил недвижимость в Москве.