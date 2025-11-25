Издание Variety составило список из 100 величайших комедий всех времен. Перечень включает в себя наиболее значимые комедийные ленты за всю историю кино.
На сотом месте расположился ромком с Рене Зеллвегер «Дневник Бриджит Джонс». Редакторы издания подчеркивают, что обаяние фильма заключается именно в том, насколько плохим образцом для подражания является главная героиня.
Пятое место заняла не очень известная в России комедия «В ожидании Гаффмана» — псевдодокументальная лента 1996 года, посвященная постановке мюзикла в маленьком городке. На четвертом месте оказалась политическая сатира «Великий диктатор» (1940) Чарли Чаплина.
Третье место заняла картина Вуди Аллена «Энни Холл» с Дайан Китон в главной роли. На втором месте расположилась классическая комедия «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном.
Возглавил топ-100 лучших комедий оригинальный «Голый пистолет» 1988 года с Лесли Нильсеном в роли изобретательного лейтенанта Фрэнка Дребина.
«Прелесть “Голого пистолета” заключается в том, что это бесстыдно раскованная, наблюдательная комедия, которая может высмеять все, что угодно: мировых автократов, скучные диалоги из нуар-фильмов, безопасный секс, бейсбольный матч, долго лежащую в холодильнике еду», — комментируют редакторы Variety.
В первую десятку лучших комедий вошли также фильм «Монти Пайтон и священный Грааль» (1975), мюзикл «Утиный суп» (1933), черная комедия «Фарго» (1996), комедийный хоррор «Молодой Франкенштейн» (1974) и «День сурка» (1993) с Биллом Мюрреем.
