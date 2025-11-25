«Прелесть “Голого пистолета” заключается в том, что это бесстыдно раскованная, наблюдательная комедия, которая может высмеять все, что угодно: мировых автократов, скучные диалоги из нуар-фильмов, безопасный секс, бейсбольный матч, долго лежащую в холодильнике еду», — комментируют редакторы Variety.