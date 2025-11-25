Ричмонд
Названа лучшая комедия за всю историю кинематографа

Журнал Variety опубликовал топ-100 комедий всех времен
Кадр из фильма «День сурка»
Кадр из фильма «День сурка»

Издание Variety составило список из 100 величайших комедий всех времен. Перечень включает в себя наиболее значимые комедийные ленты за всю историю кино.

На сотом месте расположился ромком с Рене Зеллвегер «Дневник Бриджит Джонс». Редакторы издания подчеркивают, что обаяние фильма заключается именно в том, насколько плохим образцом для подражания является главная героиня.

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Пятое место заняла не очень известная в России комедия «В ожидании Гаффмана» — псевдодокументальная лента 1996 года, посвященная постановке мюзикла в маленьком городке. На четвертом месте оказалась политическая сатира «Великий диктатор» (1940) Чарли Чаплина.

Кадр из фильма «Энни Холл»
Кадр из фильма «Энни Холл»

Третье место заняла картина Вуди Аллена «Энни Холл» с Дайан Китон в главной роли. На втором месте расположилась классическая комедия «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном.

Кадр из фильма «В джазе только девушки»
Кадр из фильма «В джазе только девушки»

Возглавил топ-100 лучших комедий оригинальный «Голый пистолет» 1988 года с Лесли Нильсеном в роли изобретательного лейтенанта Фрэнка Дребина.

«Прелесть “Голого пистолета” заключается в том, что это бесстыдно раскованная, наблюдательная комедия, которая может высмеять все, что угодно: мировых автократов, скучные диалоги из нуар-фильмов, безопасный секс, бейсбольный матч, долго лежащую в холодильнике еду», — комментируют редакторы Variety.

Кадр из фильма «Голый пистолет»
Кадр из фильма «Голый пистолет»

В первую десятку лучших комедий вошли также фильм «Монти Пайтон и священный Грааль» (1975), мюзикл «Утиный суп» (1933), черная комедия «Фарго» (1996), комедийный хоррор «Молодой Франкенштейн» (1974) и «День сурка» (1993) с Биллом Мюрреем.

Ранее были названы лучшие фильмы ужасов за всю историю кинематографа.