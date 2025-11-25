Боярская назвала лучший подарок на день рождения

«Я бы хотела какое-нибудь интересное путешествие вместе с [актером] Максимом [Матвеевым] куда-нибудь на Алтай, на Камчатку или на Байкал. Я очень люблю путешествовать, люблю дикий отдых», — сказала она, подчеркнув, что ценит проведенное наедине с супругом время.