Леня из «Ворониных» вышел в свет в новом имидже

Актер Станислав Дужников появился на кинопремьере с бородой

Актер Станислав Дужников, который исполнил роль Лени в сериале «Воронины», вышел на публику в новом имидже. Артист предстал перед публикой с бородой и в очках.

Станислав Дужников, фото: пресс-служба
Станислав Дужников, фото: пресс-служба

52-летний артист посетил премьеру сериала «Тоннель» производства студии KIONFILM и кинокомпании Team Films совместно с телеканалом НТВ, которая прошла 24 ноября в московском киноцентре «Октябрь». Актер позировал перед фотографами в черной футболке, сером брючном костюме и ботинках.

Среди гостей также были Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Александр Раппопорт, Сергей Филин и Мария Прорвич, Елена Кулецкая и другие звезды. Сериал выйдет на KION 1 декабря, а позднее — в эфире НТВ.

Ранее звезда «Ворониных» прокомментировал сообщения о перенесенной операции.