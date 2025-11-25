Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман честно рассказала, как переживает развод: «Я держусь»

Актриса призналась, что держится на фоне развода после 19 лет брака
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Николь Кидман рассказала Interview Magazine, что переживает непростой период на фоне развода с мужем, с которым прожила в браке 19 лет — музыкантом Китом Урбаном.

«Я держусь», — лаконично прокомментировала свое состояние 58 летняя артистка.

О расставании знаменитости и ее партнера стало известно в сентябре, но, по данным СМИ, пара жила раздельно с начала лета. Знаменитости связали себя узами брака в июне 2006 года, и за это время у них родились две дочери: Сандей Роуз (17 лет) и Фейт Маргарет (14 лет).

Месяц назад звезда впервые появилась на публике — ее заметили на гала вечере amfAR в Далласе. На мероприятии звезда держалась сдержанно: она была одета в элегантное черное платье, улыбалась и фотографировалась со звездами вечера.

Ранее стало известно о реакции Тома Круза на развод Николь Кидман и Кита Урбана.