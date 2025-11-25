Николь Кидман честно рассказала, как переживает развод: «Я держусь»

Актриса Николь Кидман рассказала Interview Magazine, что переживает непростой период на фоне развода с мужем, с которым прожила в браке 19 лет — музыкантом Китом Урбаном.
«Я держусь», — лаконично прокомментировала свое состояние 58 летняя артистка.
О расставании знаменитости и ее партнера стало известно в сентябре, но, по данным СМИ, пара жила раздельно с начала лета. Знаменитости связали себя узами брака в июне 2006 года, и за это время у них родились две дочери: Сандей Роуз (17 лет) и Фейт Маргарет (14 лет).
Месяц назад звезда впервые появилась на публике — ее заметили на гала вечере amfAR в Далласе. На мероприятии звезда держалась сдержанно: она была одета в элегантное черное платье, улыбалась и фотографировалась со звездами вечера.
Ранее стало известно о реакции Тома Круза на развод Николь Кидман и Кита Урбана.