Алисия Сильверстоун пообещала $50 тысяч за украденных жирафят

«Разлучение младенцев с их обезумевшими от горя матерями разрушительно для обеих сторон, независимо от того, к какому виду они принадлежат. Эти пропавшие младенцы нуждаются в специализированном уходе, и каждый день их поиска важен, поэтому я надеюсь, что кто-нибудь, у кого есть информация об их местонахождении, сообщит об этом сейчас», — обратилась к американцам Сильверстоун.