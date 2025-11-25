Мэттью Макконахи считал, что останется холостяком навсегда

Недавно 56-летний Мэттью Макконахи поделился критериями, которых он придерживался при поисках идеальной спутницы жизни до встречи со своей женой Камилой. Актер думал о том, что он может остаться холостяком на всю жизнь.
«Я строил серьезные отношения с несколькими замечательными женщинами, но в конечном итоге все они оказались лишь мимолетными увлечениями, а не долгосрочными романами», — честно заявил Мэттью.
«В свои тридцать с небольшим я искал возлюбленную на всю жизнь, лучшего друга и будущую мать. Я искал большего, я искал ту единственную», — признался Мэттью. Он даже встречался с такими знаменитостями, как Сандра Буллок, Эшли Джадд и Пенелопа Крус, но все его отношения заканчивались ничем по тем или иным причинам.
Однажды увидев сон, в котором он был «88-летним холостяком без жены, но с множеством детей», Мэттью внезапно осознал, что всегда хотел быть отцом. Макконахи также понял, что если он будет тянуть и никогда не женится, то это тоже будет нормально.
«А потом появилась она. Три месяца спустя я встретил Камилу», — продолжил актер. Он отметил, что нашел жену только после того, как перестал упорно искать «ту самую» и отпустил ситуацию. Даже двадцать лет спустя Алвес все еще остается единственной женщиной, с которой Мэттью по-настоящему когда-либо «хотелось пойти на свидание или просыпаться рядом».