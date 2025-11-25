Ричмонд
Райан Рейнольдс рассказал о ценном совете, который он применяет в своей работе

Актер поделился советом режиссера Ричарда Кертиса
Райан Рейнольдс
Райан РейнольдсИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда фильмов «Дэдпул» и «Росомаха» поделился советом, который ему однажды дал известный сценарист и режиссер Ричард Кертис.

«Помню, он сказал мне, когда я был совсем молодым — мне было лет 40», — как обычно с иронией начал свой рассказ 49-летний Райан Рейнольдс, заставив аудиторию, которая пришла послушать его выступление на саммите, немного посмеяться.

«Он сказал, что у истории каждого персонажа должны быть начало, середина и конец. Этот совет действительно запал мне в душу», — признался Рейнольдс. Актер добавил, что постарался перенести этот совет не только в кинематограф, но и в остальные сферы, где необходимо работать с образами, в том числе и в маркетинг.

«Я действительно убежден, что слишком много времени и слишком много денег убивают креативность — да, эти факторы просто убивают ее», — подчеркнул Рейнольдс.

Актер также рассказал о том, как он стратегически использует юмор в рекламном пространстве: «Юмор и эмоции — две составляющие, которые, на мой взгляд, цепляют чаще всего… И объединяют аудиторию».

Ранее Райана Рейнольдса раскритиковали за шутку по отношению к ребенку.