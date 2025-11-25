Дети Маколея Калкина до сих пор не знают, что он снялся в фильме «Один дома»

Для многих любителей кино Маколей Калкин навсегда останется Кевином Маккалистером. Но для своих детей он просто папа.
Отмечая 35-ю годовщину выхода первого фильма «Один дома» в театре Лонг-Бич-Террас в рамках тура «Ностальгический вечер с Маколеем Калкиным», 45-летний актер рассказал, что, несмотря на то, что они с его невестой, Брендой Сонг, часто смотрят эту культовую комедию со своими маленькими детьми, ребята до сих пор не поняли, что Кевин — это Калкин в возрасте 10 лет.
Актер признался, что 4-летний Дакота и 3-летний Карсон обожают «Один дома». По его словам, смотреть фильм с ними — это совершенно другой опыт. И хотя они в восторге, когда видят молодого артиста на экране, Калкин отметил: «Они понятия не имеют, что я и есть Кевин. Они слишком малы».
Маколей добавил, что хочет «поддерживать эту интригу как можно дольше».
По словам Калкина, его старший сын уже начал что-то понимать. Однажды вечером он укладывал его спать: «И Дакота начал задавать вопросы о моих братьях и сестрах».
Актер показал сыну старую семейную фотографию всех семерых его братьев и сестер и вспомнил, что сын сразу же посмотрел на него и сказал: «Этот ребенок похож на Кевина».
Ранее Маколей Калкин вернулся к своей роли из фильма «Один дома» спустя 35 лет.