Дети Маколея Калкина до сих пор не знают, что он снялся в фильме «Один дома»

Отмечая 35-ю годовщину выхода первого фильма «Один дома» в театре Лонг-Бич-Террас в рамках тура «Ностальгический вечер с Маколеем Калкиным», 45-летний актер рассказал, что, несмотря на то, что они с его невестой, Брендой Сонг, часто смотрят эту культовую комедию со своими маленькими детьми, ребята до сих пор не поняли, что Кевин — это Калкин в возрасте 10 лет.