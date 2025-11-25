Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новом фильме «Изгоняющий дьявола». Перезагрузка культового хоррора станет для актрисы первым полноценным фильмом ужасов за ее долгую и успешную кинокарьеру.
Сценаристом, режиссером и продюсером грядущей картины выступит Майк Флэнаган. Хоррормейкер, известный по фильму «Доктор Сон», сериалам «Призрак дома на холме» и «Падение дома Ашеров», обещает радикально новый взгляд на классику.
«Скарлетт — блестящая актриса, — отметил Флэнаган, — ее игра всегда реалистична и убедительна. Я счастлив, что она присоединится к “Изгоняющему дьявола”».
Оригинальный фильм «Изгоняющий дьявола» 1973 года режиссера Уильяма Фридкина рассказывает про мать (Эллен Берстин), которая нанимает двух католических священников для проведения обряда экзорцизма над своей дочерью (Линда Блэр), одержимой злобным демоном. Картина имела огромный успех в прокате и стала первым хоррором, номинированным на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
В 2023 году была предпринята попытка запустить новую франшизу, однако фильм «Изгоняющий дьявола: Верующий» ждал гораздо меньший успех.
События «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана развернутся во вселенной оригинальной картины. Подробности сюжета и имена других актеров пока не сообщаются.
Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон может сыграть злодейку в новой «Рапунцель» от Disney.