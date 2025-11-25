Оригинальный фильм «Изгоняющий дьявола» 1973 года режиссера Уильяма Фридкина рассказывает про мать (Эллен Берстин), которая нанимает двух католических священников для проведения обряда экзорцизма над своей дочерью (Линда Блэр), одержимой злобным демоном. Картина имела огромный успех в прокате и стала первым хоррором, номинированным на «Оскар» в категории «Лучший фильм».