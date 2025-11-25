Зои Салдана раскрыла важное обещание, которое она дала своему мужу

Салдана и Перего познакомились во время перелета в Нью-Йорк и тайно поженились в 2013 году, всего через несколько месяцев после первой встречи. Зои признавалась, что именно муж помог ей обрести больше спокойствия: «С тех пор, как я начала жить с Марко, я стала меньше себя опекать».