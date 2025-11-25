Зои Салдана раскрыла важное обещание, которое она дала своему мужу

В новом интервью 47-летняя Зои Салдана поразмышляла о поиске баланса во всех аспектах ее жизни, включая семью, дом и карьеру. Она объяснила, что это относится и к ее мужу, Марко Перего, который является художником.
«У нас очень глубокая связь. Мы дали друг другу обещание: что бы мы ни делали вместе — в искусстве или в жизни — все будет иметь смысл, иначе мы не будем этим заниматься вообще», — заявила Зои.
Салдана также рассказала о том, как научилась принимать свою уязвимость, в том числе перед своими детьми. У нее и ее мужа трое сыновей: 10-летние близнецы Аридо и Боуи Эзио и 8-летний Зен.
«Когда мои дети видят, что я грустна или расстроена, они интересуются, почему. И иногда я даже не знаю, что ответить… Я понимаю, что годами пыталась казаться сильной. Но нет ничего сильнее, чем показать свою уязвимость», — откровенно призналась актриса.
Салдана и Перего познакомились во время перелета в Нью-Йорк и тайно поженились в 2013 году, всего через несколько месяцев после первой встречи. Зои признавалась, что именно муж помог ей обрести больше спокойствия: «С тех пор, как я начала жить с Марко, я стала меньше себя опекать».
Ранее Зои Салдана с тремя детьми пришла на премьеру фильма.