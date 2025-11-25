Ричмонд
Константин Эрнст анонсировал переосмысление сказки «Аленький цветочек»

Созданием киносказки займется режиссер сериала «Контейнер»
Кадр из фильма «Аленький цветочек» (1952)
Кадр из фильма «Аленький цветочек» (1952)

На питчинге Фонда кино продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов представили новую киносказку «Аленький цветочек».

Режиссером фильма выступит Максим Свешников, снявший «Плейлист волонтера» и «Контейнер». Сценарием занимается Петр Внуков, известный по сериалам «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкая жизнь».

По словам создателей, картина станет новым подходом к жанру. История о купеческой дочери, попавшей во дворец заколдованного аристократа — это печальная сказка. Но значительная роль в ней будет отведена юмору и компьютерной графике.

Константин Эрнст пошутил: «Гарантируем, что цветочек будет свеженький, а не вяленький».

По сюжету, героиней новой сказки станет не легкомысленная младшая сестренка, а ответственная старшая сестра по имени Марфа. Волшебная страна, где она окажется, будет населена сказочными персонажами. Запланировано, что все они будут говорить голосами известных актеров, среди которых Никита Кологривый, Александр Домогаров, Филипп Янковский, Александр Петров, Анна Михалкова.

Премьера «Аленького цветочка» предварительно назначена на 1 января 2028 года.

На основе сказки «Аленький цветочек» писателя Сергея Аксакова создан также мультфильм 1952 года и фильм 1977 года.