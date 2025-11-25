По сюжету, героиней новой сказки станет не легкомысленная младшая сестренка, а ответственная старшая сестра по имени Марфа. Волшебная страна, где она окажется, будет населена сказочными персонажами. Запланировано, что все они будут говорить голосами известных актеров, среди которых Никита Кологривый, Александр Домогаров, Филипп Янковский, Александр Петров, Анна Михалкова.