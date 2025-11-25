Валерия Гай Германика назвала причину развода: «Плохие православные»

41-летняя режиссер Валерия Гай Германика в интервью Светлане Бондарчук назвала причину развода с мужем Денисом Молчановым. Беседа с Гай Германикой опубликована на онлайн-канале «Света вокруг света».
По словам знаменитость, она не справилась с созданием православной семьи.
«Мы развелись, в том числе потому что мы очень плохие православные. Мы договорились строить православную семью, как я ее представляю себе, это самая идеальная форма правления, когда тебе муж и друг, и брат, и любовник», — объяснила режиссер.
Звезда напомнила мужчинам, которые хотят строить такой брак, что они должны обращаться с телом жены как со своим — холить и лелеять.
Ранее стало известно, что Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой.