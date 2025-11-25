Умерла актриса, ставшая прототипом главной героини в «Хрониках Нарнии»

Британская актриса и продюсер Джилл Фрейд скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
«Моя прекрасная 98-летняя мама сказала нам последнее “прости”», — рассказала дочь звезды, телеведущая Эмма Фрейд.
По словам дочери, ее мать умерла «в окружении детей, внуков и пиццы».
«Она послала нас всех к черту, чтобы наконец пойти спать. А потом так и не проснулась. Ее последними словами были “Я люблю вас”», — вспоминает дочь.
Ребенком Джилл Фрейд была эвакуирована в Оксфорд и три года провела в семье писателя Клайва Стейплза Льюиса. Она стала прототипом одной из главных героини книги «Хроники Нарнии» — девочки Люси Певенси.
В течение 30 лет актриса руководила двумя театральными труппами. Ее последней ролью в кино была роль экономки с Даунинг-стрит в фильме Ричарда Кертиса «Реальная любовь».
По словам родных, каждый день знаменитость обедала бокалом красного вина и пачкой чипсов, а во время эпидемии коронавируса, в возрасте 93 лет, каждое утро вместе с подругами по самоизоляции посещала занятия по чечетке.
Фамилию Фрейд урожденная Джилл Джун получила от мужа — писателя и телеведущего, внука психоаналитика Зигмунда Фрейда Клемента Фрейда. У Джилл Фрейд осталось пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.