Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неуплату предыдущего взыскания

Актеру могут назначить обязательные работы за неуплату штрафа
Леонид Ярмольник на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба
Леонид Ярмольник на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба

Актер Леонид Ярмольник рискует получить двойной штраф за неуплату предыдущего в срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский суд.

Согласно материалам дела, артиста привлекают по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом»).

При этом причины, по которым мужчина не уплатил штраф вовремя и за что именно, не уточняются. За это нарушение актеру грозят штраф, увеличенный вдвое, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Судебное заседание перенесли из-за отсутствия артиста, новое рассмотрение назначено на декабрь.

Ранее Леонид Ярмольник оправдался за посаженных за руль автомобиля собак.