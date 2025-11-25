Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неуплату предыдущего взыскания

Актер Леонид Ярмольник рискует получить двойной штраф за неуплату предыдущего в срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский суд.
Согласно материалам дела, артиста привлекают по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом»).
При этом причины, по которым мужчина не уплатил штраф вовремя и за что именно, не уточняются. За это нарушение актеру грозят штраф, увеличенный вдвое, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.
Судебное заседание перенесли из-за отсутствия артиста, новое рассмотрение назначено на декабрь.
Ранее Леонид Ярмольник оправдался за посаженных за руль автомобиля собак.