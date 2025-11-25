Ричмонд
Сергей Безруков подал в суд на продавца масок с его лицом

Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: Алексей Молчановский

Актер Сергей Безруков подал в Хамовнический районный суд Москвы иск с требованием запретить продажу масок с его лицом. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

В исковом документе ответчиком указана ИП Соболевская К.О. В документе сказано, что предприниматель продает на маркетплейсах «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ», а также тканевые маски, на которых изображено лицо актера. Отмечается, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение.

Артист хочет, чтобы Соболевской запретили торговать масками с его лицом, а также взыскали с бизнесвумен компенсацию морального вреда.

Ранее Сергей Безруков оправдался за пародию на поклонника-узбека.