Сергей Безруков подал в суд на продавца масок с его лицом

В исковом документе ответчиком указана ИП Соболевская К.О. В документе сказано, что предприниматель продает на маркетплейсах «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ», а также тканевые маски, на которых изображено лицо актера. Отмечается, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение.