В конце 1980-х именно эта пара задавала тон в Голливуде. Их встреча произошла на кинофестивале в Лос-Анджелесе, а через несколько месяцев они поженились. За 13 лет брака у Уиллиса и Мур родились три дочери — Румер (1988), Скаут (1991) и Таллула (1994). Несмотря на развод в 2000 году, они сохранили теплые отношения и даже снимались вместе на семейных фото во время пандемии 2020 года, вызывая восхищение фанатов своей зрелостью и взаимным уважением.