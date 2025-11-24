Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

91-летнюю Брижит Бардо госпитализировали в Тулоне

Var-Matin: французскую актрису поместили в больницу «Сен-Жан» около 10 дней назад
Брижит Бардо
Брижит БардоИсточник: Legion-Media.ru

Французская актриса Брижит Бардо госпитализирована в Тулоне. Об этом пишет газета Var-Matin со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, 91-летнюю кинозвезду поместили в больницу «Сен-Жан» около 10 дней назад. Сейчас она все еще находится под наблюдением врачей.

16 октября газета Nice Matin сообщала, что знаменитость была госпитализирована с «серьезным заболеванием». По информации журналистов, она находилась в той же частной больнице в Тулоне, где ей до этого провели операцию. 18 октября ее выписали.

Брижит Бардо сейчас 91 год. Она является легендой мирового кинематографа — за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.