Фильм «Красный шелк» получил награду за лучший сценарий на фестивале «Киновече»

Российско-китайская кинокартина «Красный шелк» удостоилась приза за лучший сценарий на XIX Всероссийском фестивале исторических фильмов «Киновече». Церемония награждения состоялась в Тверском академическом театре драмы.
Председатель попечительского совета фестиваля, писатель и драматург Александр Звягинцев оценил фильм за захватывание зрителя на всех уровнях — от самых высоких до глубоких амплитуд.
«Этот накал страстей начинается с землетрясения, хороший сценарий должен с этого начинаться, землетрясение должно нарастать. Знаете, это очень важно. Я его оцениваю именно так, потому что хороший сценарий, он хорош в амплитуде, там должно быть от сопрано до басов — все», — рассказал он.
Звягинцев также выразил мнение, что сценарий «Красного шелка» имеет большой потенциал, и подчеркнул важность воссоздания исторического контекста.
«Сценарий пассионарный, я вижу в нем большое будущее, я бы, например, на месте авторов сценария развернул бы 1927 год, как у нас обрушились отношения и как мы тяжело шли к 1937 году, когда мы наконец восстановили через 10 лет отношения с Китаем и зарегистрировали этот договор в Лиге Наций», — добавил Звягинцев.
