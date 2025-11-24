Фильм «Красный шелк» получил награду за лучший сценарий на фестивале «Киновече»

«Сценарий пассионарный, я вижу в нем большое будущее, я бы, например, на месте авторов сценария развернул бы 1927 год, как у нас обрушились отношения и как мы тяжело шли к 1937 году, когда мы наконец восстановили через 10 лет отношения с Китаем и зарегистрировали этот договор в Лиге Наций», — добавил Звягинцев.