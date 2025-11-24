Карманные часы погибшего на «Титанике» продали за рекордные £1,78 млн

Часы сняли с тела Штрауса после катастрофы и вернули его родственникам. Тело его жены так и не нашли. Семья хранила часы более века, пока правнук Исидора Штрауса — Кеннет Холлистер Штраус — не починил механизм. Всего в крушении «Титаника» погибли около 1,5 тыс. человек, а Штраусы вошли в число немногих пассажиров первого класса, которые не спаслись на шлюпках.