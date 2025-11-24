Карманные часы погибшего на «Титанике» продали за рекордные £1,78 млн

Часы пожилой пары, которая утонула во время крушения «Титаника», продали за рекордные £1,78 млн (184,2 млн руб.). Торги аукционного дома Henry Aldridge and Son прошли в городе Дивайзес в английском графстве Уилтшир, сообщает Daily Mail.
Золотые 18-каратные часы Jules Jurgensen с гравировкой принадлежали пассажиру первого класса Исидору Штраусу, который вместе с женой Идой погиб во время катастрофы 1912 года. Они были подарены мужчине в 1888 году, на его 43-летие, в год, когда он стал партнером нью-йоркского универмага Macy’s.
В ночь крушения «Титаника» супружеская пара дошла до палубы со шлюпками, но Штраус сказал, что не станет занимать место, пока на борту остаются молодые люди. Ида Штраус отказалась покидать мужа. В фильме Джеймса Кэмерона 1997 года эта пара изображена обнимающейся на тонущем «Титанике».
Часы сняли с тела Штрауса после катастрофы и вернули его родственникам. Тело его жены так и не нашли. Семья хранила часы более века, пока правнук Исидора Штрауса — Кеннет Холлистер Штраус — не починил механизм. Всего в крушении «Титаника» погибли около 1,5 тыс. человек, а Штраусы вошли в число немногих пассажиров первого класса, которые не спаслись на шлюпках.
Лот выставили на торги Henry Aldridge & Son Auctioneers в городе Девайзес, графство Уилтшир. Помимо часов, продали письмо Иды Штраус на бланке «Титаника» за £100 тыс. (10,3 млн руб.), список пассажиров за £104 тыс. (10,7 млн руб.) и золотую медаль, врученную членам экипажа «Карпатии», за £86 тыс. (8,9 млн руб.). Общая выручка аукциона составила £3 млн (310 млн руб.).
«Рекордная цена свидетельствует о непреходящем интересе к истории “Титаника”. У каждого мужчины, женщины и ребенка, пассажира или члена экипажа, была своя история, и 113 лет спустя мы можем узнать их благодаря памятным вещам», — отметил аукционист Эндрю Олдридж.
Напомним, что судно «Карпатия» приняло сигнал бедствия с тонущего «Титаника» и первым пришло на помощь.