Руперт Гринт обратился к «новому Рону» в сериале про «Гарри Поттера»

В настоящее время Гринт хочет отойти от своей знаменитой роли, но на вопрос, не хочет ли он сыграть Рона вновь, как это делает его коллега Том Фелтон в роли Драко Малфоя в бродвейском мюзикле, он ответил: «Никогда не говори никогда».