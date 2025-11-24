Руперт Гринт обратился к «новому Рону» в сериале про «Гарри Поттера»

Актер Руперт Гринт, известный по роли Рона в фильмах о «Гарри Поттере», поддержал юного актера, выбранного на ту же роль в новом сериале по мотивам книг Джоан Роулинг, сообщает Daily Mail.
37-летний британский актер поделился своими мыслями о новой экранизации истории, которая некогда сделала его знаменитым. В сериале культовую троицу сыграют новые актеры, не так давно их имена стали известны. Роль Рона исполнит Аластер Стаут, Гермиону сыграет Арабелла Стэнтон, а самая важная роль досталась Доминику Маклафлину — он воплотит на экране Гарри Поттера.
Гринт признался, что до того, как была начата работа над сериалом, он написал Аластеру Стауту письмо, в котором выразил свою поддержку юному актеру.
«Я просто пожелал ему всего самого наилучшего. Мне было так весело вступить в этот мир, и я надеюсь, что он испытает то же самое», — сообщил он.
Также он добавил, что считает нормальным провести остаток жизни в тени Рона, поскольку эти фильмы очень много значат для людей. «Не думаю, что я когда-нибудь выйду из его тени, но меня это вполне устраивает», — сообщил актер.
Когда Гринт был утвержден на роль Рона Уизли, ему было всего 11 лет. Съемки проходили с 2000 по 2011 год.
В настоящее время Гринт хочет отойти от своей знаменитой роли, но на вопрос, не хочет ли он сыграть Рона вновь, как это делает его коллега Том Фелтон в роли Драко Малфоя в бродвейском мюзикле, он ответил: «Никогда не говори никогда».