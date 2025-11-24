Жена Чадова призналась, что отец предлагал ей сбежать в день свадьбы

Жена актера Алексея Чадова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отец предлагал ей сбежать в день свадьбы. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Лейсан Галимова поделилась с подписчиками подробностями этого дня.
«Мой папа плакал на самой церемонии в ЗАГСе и предлагал мне сбежать. Отцовская любовь, она такая. Моя сестра устроила жениху самый настоящий татарский выкуп невесты. Моя мама, как любящая теща, добавила жениху налички, чтобы уже забрали невесту. Любимый мой муж, я желаю нам также безудержно весело и легко прожить долгую и счастливую совместную жизнь. Горько», — рассказала преподаватель по йоге и медитации.
Чадов в 2021 году перестал скрывать свой роман с Галимовой. Звезда «9 роты» тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с ней, но не хотел это афишировать. Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он отмечал, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы. В 2023 году пара расписалась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. И в сентябре супруги объявили о рождении дочери Айи.
