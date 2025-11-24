Звезда «Кухни» встретилась за границей с уехавшей из России коллегой по сериалу

«Обожаю вас, и еще музыка из сериала, прям ностальгия. Вы лучшие», «Какие красивые», «По сто раз пересматриваем с дочей. “Кухня”, “Отель Элеон”, “Отель Гранд” и т. д. », «Легенды нашего детства», «Очень не хватало вас вместе», «Умоляю, сотрите мне память, хочу пересмотреть эти шедевры», «Мой любимый сериал, который пересматриваю каждую осень», «Боже мой, кого я вижу. Вообще не изменились. Несомненно, “Кухня” сближает. Мировой сериал», «Как приятно смотреть на то, что вы сохранили такую теплую дружбу, несмотря на годы разлуки и расстояние! Редко сейчас такое встретишь!» — писали поклонники.