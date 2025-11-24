Звезда «Кухни» встретилась за границей с уехавшей из России коллегой по сериалу

Ольга Кузьмина в личном блоге поделилась совместными кадрами со своей коллегой по сериалу «Кухня» Риной Гришиной. Кузьмина вместе с мужем отправилась отдыхать в Европу, а в аэропорту Венгрии встретилась с подругой.
Звезда «Чебурашки» не смогла сдержать слез, увидев Гришину, которая в 2022 году уехала из России в Европу.
«Дружба, проверенная годами и расстоянием! Как радостно вновь поставить под фото чуть запылившийся, но все такой же ценный хэштег #ОляРина. Мы встретились! Мы рядом! Мы в Будапеште! Отвлеклась на минутку от наших активных разговоров, чтобы поделиться с вами этой новостью и оставить несколько ностальгических фоток», — написала Кузьмина.
Она также опубликовала архивные фото с подругой, которые были сделаны на протяжении восьми лет их дружбы. Актрисы вместе со своими мужьями погуляли по Будапешту.
Рина Гришина в 2022 году переехала в Румынию, где живет ее муж Алекс Настоя. Они поженились в 2020 году. Сначала румынский режиссер переехал в Россию к супруге, но позже они решили перебраться в Европу. Сегодня Гришина снимается в проектах мужа.