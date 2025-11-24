Ричмонд
Звезда «Кухни» встретилась за границей с уехавшей из России коллегой по сериалу

Ольга Кузьмина увиделась с актрисой Риной Гришиной, которая в 2022 году уехала из России

Ольга Кузьмина в личном блоге поделилась совместными кадрами со своей коллегой по сериалу «Кухня» Риной Гришиной. Кузьмина вместе с мужем отправилась отдыхать в Европу, а в аэропорту Венгрии встретилась с подругой.

Ольга Кузьмина и Рина Гришина, фото: соцсети
Ольга Кузьмина и Рина Гришина, фото: соцсети

Звезда «Чебурашки» не смогла сдержать слез, увидев Гришину, которая в 2022 году уехала из России в Европу.

«Дружба, проверенная годами и расстоянием! Как радостно вновь поставить под фото чуть запылившийся, но все такой же ценный хэштег #ОляРина. Мы встретились! Мы рядом! Мы в Будапеште! Отвлеклась на минутку от наших активных разговоров, чтобы поделиться с вами этой новостью и оставить несколько ностальгических фоток», — написала Кузьмина.

Ольга Кузьмина и Рина Гришина, фото: соцсети
Ольга Кузьмина и Рина Гришина, фото: соцсети
Ольга Кузьмина и Рина Гришина, фото: соцсети
Ольга Кузьмина и Рина Гришина, фото: соцсети

Она также опубликовала архивные фото с подругой, которые были сделаны на протяжении восьми лет их дружбы. Актрисы вместе со своими мужьями погуляли по Будапешту. 

Ольга Кузьмина и Рина Гришина со своими мужьями, фото: соцсети
Ольга Кузьмина и Рина Гришина со своими мужьями, фото: соцсети

«Обожаю вас, и еще музыка из сериала, прям ностальгия. Вы лучшие», «Какие красивые», «По сто раз пересматриваем с дочей. “Кухня”, “Отель Элеон”, “Отель Гранд” и т. д.», «Легенды нашего детства», «Очень не хватало вас вместе», «Умоляю, сотрите мне память, хочу пересмотреть эти шедевры», «Мой любимый сериал, который пересматриваю каждую осень», «Боже мой, кого я вижу. Вообще не изменились. Несомненно, “Кухня” сближает. Мировой сериал», «Как приятно смотреть на то, что вы сохранили такую теплую дружбу, несмотря на годы разлуки и расстояние! Редко сейчас такое встретишь!» — писали поклонники.

Ольга Кузьмина и Рина Гришина, фото: соцсети
Ольга Кузьмина и Рина Гришина, фото: соцсети
Ольга Кузьмина и Рина Гришина, фото: соцсети
Ольга Кузьмина и Рина Гришина, фото: соцсети

Рина Гришина в 2022 году переехала в Румынию, где живет ее муж Алекс Настоя. Они поженились в 2020 году. Сначала румынский режиссер переехал в Россию к супруге, но позже они решили перебраться в Европу. Сегодня Гришина снимается в проектах мужа.