Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В России отреагировали на призыв Охлобыстина простить уехавших артистов

Депутат Шолохов: Не стоит подвергать всех уехавших артистов репрессиям
Иван Охлобыстин
Иван ОхлобыстинИсточник: Legion-Media.ru

Не стоит наказывать всех артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО), считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее актер Иван Охлобыстин призвал простить артистов, покинувших страну после начала СВО, так как они не смогли правильно понять происходящее из-за своей инфантильности.

В данном случае каждая история персонифицированная, отметил депутат.

«Огульно сказать, что все, кто уехал, инфантильны и до того недоразвиты, что не могли понять смысл происходящего, наверное, будет сильным преувеличением. С другой стороны, я не могу не согласиться с тем, что в этой среде люди склонны к эмоциональным и даже непродуманным действиям», — поделился Шолохов.

По мнению парламентария, сам факт отъезда не может служить причиной полной обструкции на всю оставшуюся жизнь. Однако если релокант, покинув страну, поддерживал противоположную сторону, ни о каком прощении не может быть и речи, потому что он нарушил законодательство, добавил спикер.