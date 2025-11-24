В России отреагировали на призыв Охлобыстина простить уехавших артистов

Не стоит наказывать всех артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО), считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Ранее актер Иван Охлобыстин призвал простить артистов, покинувших страну после начала СВО, так как они не смогли правильно понять происходящее из-за своей инфантильности.
В данном случае каждая история персонифицированная, отметил депутат.
«Огульно сказать, что все, кто уехал, инфантильны и до того недоразвиты, что не могли понять смысл происходящего, наверное, будет сильным преувеличением. С другой стороны, я не могу не согласиться с тем, что в этой среде люди склонны к эмоциональным и даже непродуманным действиям», — поделился Шолохов.
По мнению парламентария, сам факт отъезда не может служить причиной полной обструкции на всю оставшуюся жизнь. Однако если релокант, покинув страну, поддерживал противоположную сторону, ни о каком прощении не может быть и речи, потому что он нарушил законодательство, добавил спикер.