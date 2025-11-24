В России отреагировали на призыв Охлобыстина простить уехавших артистов

«Огульно сказать, что все, кто уехал, инфантильны и до того недоразвиты, что не могли понять смысл происходящего, наверное, будет сильным преувеличением. С другой стороны, я не могу не согласиться с тем, что в этой среде люди склонны к эмоциональным и даже непродуманным действиям», — поделился Шолохов.