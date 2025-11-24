Ричмонд
47-летняя актриса Ирина Пегова похвасталась фигурой в кружевных шортах

Российская актриса Ирина Пегова запечатлела себя на камеру в кружевных шортах
Ирина Пегова / фото: соцсети
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

47-летняя звезда «Зятя» запечатлела на камеру свое отражение в зеркале. Знаменитость позировала в светло-розовом свитере и шелковых шортах, оформленных кружевами. Кроме того, на ней были черные сапоги с высоким голенищем.

В видео знаменитость рассказала, что во время прогулки по Омску испачкала свою юбку. По этой причине ей пришлось надеть пижамные шорты. «Как вам мой нынешний лук?» — поинтересовалась артистка у своих подписчиков.

Ранее Ирина Пегова в купальнике снялась с новым возлюбленным на пляже.