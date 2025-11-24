Известная актриса показала внешность на фото в честь 83-летия и восхитила фанатов

Известная американская актриса, лауреат премии «Золотой глобус» Линда Эванс показала внешность на фото в честь своего 83-летия и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
Знаменитость предстала перед камерой в кофте, украшенной золотистыми пайетками, и черной юбке с верхом из тюля. Также она надела серьги-кольца, уложила распущенные волосы с объемом у корней и сделала макияж с черными стрелками и сиреневыми тенями на веках.
«83 — все еще влюблена в жизнь. Чувствую благодарность, сияю и готова к будущему. Мое сердце переполнено, и моя благодарность безгранична», — указала в подписи звезда сериала «Династия».
Поклонники высказались о кадре в комментариях. «Выглядишь потрясающе», «Настоящая красота как внутри, так и снаружи на протяжении 83 лет», «Надеюсь, что через 16 лет я буду выглядеть хотя бы наполовину так же хорошо, как ты в свои 83. Ты все еще пример для подражания», «Какой вдохновляющий пост от женщины, неподвластной времени!» — отметили юзеры.
