Известная актриса показала внешность на фото в честь 83-летия и восхитила фанатов

Поклонники высказались о кадре в комментариях. «Выглядишь потрясающе», «Настоящая красота как внутри, так и снаружи на протяжении 83 лет», «Надеюсь, что через 16 лет я буду выглядеть хотя бы наполовину так же хорошо, как ты в свои 83. Ты все еще пример для подражания», «Какой вдохновляющий пост от женщины, неподвластной времени!» — отметили юзеры.