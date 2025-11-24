Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Известная актриса показала внешность на фото в честь 83-летия и восхитила фанатов

Линда Эванс показала внешность на фото

Известная американская актриса, лауреат премии «Золотой глобус» Линда Эванс показала внешность на фото в честь своего 83-летия и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Линда Эванс, фото: соцсети
Линда Эванс, фото: соцсети

Знаменитость предстала перед камерой в кофте, украшенной золотистыми пайетками, и черной юбке с верхом из тюля. Также она надела серьги-кольца, уложила распущенные волосы с объемом у корней и сделала макияж с черными стрелками и сиреневыми тенями на веках.

«83 — все еще влюблена в жизнь. Чувствую благодарность, сияю и готова к будущему. Мое сердце переполнено, и моя благодарность безгранична», — указала в подписи звезда сериала «Династия».

Поклонники высказались о кадре в комментариях. «Выглядишь потрясающе», «Настоящая красота как внутри, так и снаружи на протяжении 83 лет», «Надеюсь, что через 16 лет я буду выглядеть хотя бы наполовину так же хорошо, как ты в свои 83. Ты все еще пример для подражания», «Какой вдохновляющий пост от женщины, неподвластной времени!» — отметили юзеры.

Ранее в ноябре в сети раскритиковали изменившуюся до неузнаваемости внешность известной американской актрисы и певицы Хилари Дафф.