Умер экс-полицейский и продюсер фильма «Робокоп» Стефан Даунинг

Он начал работать в Голливуде в 1965 году
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

В возрасте 87 лет скончался Стефан Даунинг, бывший офицер полиции Лос-Анджелеса, ставший известным голливудским продюсером, сценаристом и актёром. О его смерти сообщил портал MacGyver Online, а также подтвердила семья в соцсетях.

«Любимый муж, отец, дедушка, прадед, наставник, друг и непоколебимый поборник справедливости мирно ушел из жизни 20 ноября», — говорится в сообщении.

Даунинг родился в Калифорнии в 1938 году. Более 20 лет он служил в полиции Лос-Анджелеса, дослужившись до звания капитана отдела расследований. Разработанные им методы раскрытия убийств до сих пор применяются в правоохранительной практике.

С 1965 года он начал сотрудничать с Голливудом, став техническим консультантом по полицейской тематике. Его дебютом в киноиндустрии стала работа над сериалом «Адам-12». Позже легендарный Джек Уэбб пригласил его написать сценарий для обновлённой версии «Дрэгнета».

В дальнейшем Даунинг стал продюсером, сценаристом и шоураннером ряда знаковых проектов, включая «Робокоп», «Рыцарь дорог», «Иллюзия убийства», «Полицейская история», «Широко шагая» и другие.