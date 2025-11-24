Ричмонд
Иван Охлобыстин призвал простить уехавших из России артистов

Актер призвал простить артистов, уехавших после начала СВО
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин призвал простить артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит «Абзац».

Охлобыстин объяснил, что покинувшие страну артисты не смогли правильно понять происходящее из-за своей инфантильности. Он призвал прощать всех, кроме «живодеров», уточнив, что люди не меняются.

«Наша актерская публика очень инфантильная, они как пятилетние девочки. Они идут с розовыми бантиками и не всегда понимают, о чем идет речь», — считает Охлобыстин.

Ранее стало известно, что российские бойцы получили названную Охлобыстиным награду в размере десяти миллионов рублей за первое уничтожение американского танка Abrams. Актер уточнил, что премия досталась военнослужащим штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары».