Режиссер франшизы «Холоп» и фильма «Вызов» Клим Шипенко снимет киносказку «Снегурочка». Ожидается, что грядущий фильм будет переосмыслением классической истории о двух влюбленных, которые не могут быть вместе. Проект был представлен на питчинге в Фонде кино.