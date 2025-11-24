Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Создатель «Холопа» переосмыслит сказку «Снегурочка»

Клим Шипенко снимет фильм по знаменитому сюжету Островского
Кадр из фильма «Снегурочка» (1968)
Кадр из фильма «Снегурочка» (1968)

Режиссер франшизы «Холоп» и фильма «Вызов» Клим Шипенко снимет киносказку «Снегурочка». Ожидается, что грядущий фильм будет переосмыслением классической истории о двух влюбленных, которые не могут быть вместе. Проект был представлен на питчинге в Фонде кино.

Известно, что над сценарием работает Олег Маловичко, автор «Хрустального» и «Трассы».

По словам продюсера Константина Эрнста, Шипенко увлечен этой историей и ему важно показать что-то новое.

В данный момент режиссер заканчивает съемки третьей части «Холопа», где главные роли играют Милош Бикович, Павел Прилучный и Кристина Асмус.

Кто из артистов сыграет в новой «Снегурочке», пока неизвестно.

Самой известной киносказкой по пьесе А.Н. Островского является фильм «Снегурочка» (1968), где Снегурочку сыграла Евгения Филонова, а Леля — Евгений Жариков.