Режиссер франшизы «Холоп» и фильма «Вызов» Клим Шипенко снимет киносказку «Снегурочка». Ожидается, что грядущий фильм будет переосмыслением классической истории о двух влюбленных, которые не могут быть вместе. Проект был представлен на питчинге в Фонде кино.
Известно, что над сценарием работает Олег Маловичко, автор «Хрустального» и «Трассы».
По словам продюсера Константина Эрнста, Шипенко увлечен этой историей и ему важно показать что-то новое.
В данный момент режиссер заканчивает съемки третьей части «Холопа», где главные роли играют Милош Бикович, Павел Прилучный и Кристина Асмус.
Кто из артистов сыграет в новой «Снегурочке», пока неизвестно.
Самой известной киносказкой по пьесе А.Н. Островского является фильм «Снегурочка» (1968), где Снегурочку сыграла Евгения Филонова, а Леля — Евгений Жариков.