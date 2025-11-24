Ричмонд
Главные женщины в судьбе Венсана Касселя: кого любил главный бунтарь Франции

Венсан Кассель всегда привлекал женщин так же легко, как получал роли в авторских фильмах. Его романы — это смесь страсти, свободы и неожиданных поворотов, которые сформировали образ настоящего европейского бунтаря
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Моника Беллуччи и Венсан Кассель
Моника Беллуччи и Венсан КассельИсточник: Alloverpress

Любовные отношения актера — это не просто хроника светской жизни. Это история о встречах, контрастах возрастов, культурных разрывах и вечном поиске. Он был женат, расставался, начинал заново — и каждый эпизод личной жизни оставлял след и в карьере, и в том образе, который он создавал перед камерой. Рассказываем о женщинах, которые изменили жизнь Венсана Касселя.

Моника Беллуччи: большая любовь и семья

Моника Беллуччи и Венсан Кассель в фильме «Квартира»
Моника Беллуччи и Венсан Кассель в фильме «Квартира»

Венсан Кассель познакомился с итальянской актрисой Моникой Беллуччи в 1996 году на съемках фильма «Квартира». Вскоре они стали одной из самых красивых пар в европейском кино. Их свадьба состоялась 3 августа 1999 года. У пары родились две дочери: Дева (12 сентября 2004 года) и Леони (21 мая 2010 года). Хотя их брак и считали образцовым, в августе 2013 года стало известно, что Моника и Венсан разводятся.

Об этом союзе говорят как о золотом периоде актера: у него была семья, стабильность, супружеская чета посещала совместные премьеры. Тем не менее, несмотря на успехи, путь пары закончился — и Кассель стал двигаться дальше.

Тина Кунаки: новая страница

Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан КассельИсточник: Legion-Media

После расставания с Моникой Беллуччи Венсан Кассель некоторое время был свободен. В 2015 году он познакомился с моделью Тиной Кунаки во время отдыха на побережье Бискайского залива. Через три года, 24 августа 2018 года, они поженились в Бидаре (Франция). У пары родилась дочь Амазони (19 апреля 2019 года).

Этот союз часто обсуждался в СМИ из-за разницы в возрасте (Венсан Кассель был более чем в два раза старше Тины Кунаки). В интервью актер говорил, что брак с молодой девушкой позволяет ему «начать все сначала». Однако в 2023 году стало известно о том, что пара рассталась.

Нара Баптиста: новый шанс на счастье

Нара Баптиста и Венсан Кассель
Нара Баптиста и Венсан КассельИсточник: Legion-Media

После расставания с Тиной Кунаки в октябре 2023 года СМИ сообщили о новых отношениях Касселя — актер стал встречаться с бразильской моделью Нарой Баптистой. У пары родился сын Каэтано, радостное событие случилось 7 января 2025 года. Эти отношения воспринимаются как еще один этап жизни актера — уже не юный старт, а скорее зрелый выбор.

Нара Баптиста строит модельную карьеру, ранее она участвовала в конкурсе Miss Universe Australia и сотрудничала с агентством Elite. Разница в возрасте — около 30 лет — снова стала темой публичного обсуждения, но Кассель предпочитает говорить не об этом, а о том, что «внимание и свобода имеют силу».