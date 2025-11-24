Венсан Кассель познакомился с итальянской актрисой Моникой Беллуччи в 1996 году на съемках фильма «Квартира». Вскоре они стали одной из самых красивых пар в европейском кино. Их свадьба состоялась 3 августа 1999 года. У пары родились две дочери: Дева (12 сентября 2004 года) и Леони (21 мая 2010 года). Хотя их брак и считали образцовым, в августе 2013 года стало известно, что Моника и Венсан разводятся.